Ligue des nations : l’Angleterre crie au scandale après le tirage

Chaque tirage a son lot de réclamation. Hier, à Paris, se déroulait le tirage au sort de la prochain Ligue des nations qui commence en septembre prochain. Dans la Ligue A, les Français sont tombés sur l’Italie, la Belgique et Israël. Dans la Ligue B, où réside désormais l’Angleterre, les Three Lions ont hérité de la Finlande, de la République d’Irlande et de la Grèce. Un tirage qui ne s’est pas passé comme prévu.

En effet, les Anglais avaient de base tiré le Kazakhstan en dernière équipe. Mais une règle peu connue, qui limite la distance que le Kazakhstan doit parcourir dans les compétitions de l’UEFA, signifie qu’il ne peut pas être placé dans un groupe avec l’Angleterre et l’Irlande, à distances trop importantes. L’Angleterre a donc reçu la Grèce comme troisième équipe de leur poule. Les fans ont affiché leur mécontentement sur X : « On nous a volé la possibilité d’éloigner le Kazakhstan. Je suis hystérique. »