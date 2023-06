L’Inter Miami officialise l’arrivée de Sergio Busquets !

La suite après cette publicité

Ce mercato estival ressemble déjà à celui de tous les horizons. Avec l’eldorado que représente l’Arabie saoudite, de nombreux grands noms du Vieux Continent n’ont pas hésité à rallier le Golfe à l’image de Karim Benzema, N’Golo Kanté ou encore plus récemment Ruben Neves. Des joueurs qui ont rayonné en Europe durant leur carrière, et qui prennent une retraite dorée, plus ou moins tôt, qui est dure à refuser vu les chiffres mirifiques qui sont avancés.

Dans cette course aux grands joueurs, les Etats-Unis ne sont pas en reste cet été. Un club se démarque surtout de l’autre côté de l’océan Atlantique : l’Inter Miami. Avec David Beckham à sa tête, le club floridien voit les choses en grand et a réussi à attirer Lionel Messi, libre depuis son départ du PSG, alors qu’un pont d’or saoudien était proposé au septuple Ballon d’Or. Un coup de force qui n’est désormais plus le seul car, tard dans la soirée de ce vendredi (ou plutôt au beau milieu de l’après-midi à South Beach), l’Inter Miami a annoncé la venue de Sergio Busquets.

Le duo Busquets-Messi de retour !

C’était dans l’air depuis de nombreuses semaines, c’est désormais officiel et le milieu espagnol de 34 ans va rejoindre son ancien coéquipier du Barça avec qui ils ont régné sur l’Europe pendant une grande partie de leurs 13 saisons de cohabitation. Sentinelle inamovible du milieu catalan pendant quinze ans, "Busi" va découvrir seulement le deuxième club de sa carrière et laisse derrière lui une trace immuable.

Un pari pour le moins excitant pour le natif de Sabadell qui va pouvoir finir sa carrière sans grande pression sous le soleil du sud-est des USA. Toujours aussi utilisé en Catalogne la saison passée sous la houlette de son ancien coéquipier Xavi comme en témoigne ses 42 apparitions, Busquets commencait à ressentir le poids de l’âge lors des grands rendez-vous et commencait à être pris pour cible comme étant l’un des maillons faibles des pensionnaires du Camp Nou ces dernières saisons. Pourtant, de grands adieux lui avaient été réservés lors de son départ, à l’image de l’empreinte qu’il a laissé au Barça ou avec la Roja : celle d’un joueur exemplaire et très fiable durant plus d’une décennie.