Dortmund : l'incroyable soirée d'Erling Braut Haaland

Erling Braut Haaland a remporté ce week-end le Golden Boy, c'est-à-dire le titre de meilleur jeune joueur du monde. Cela n'est pas franchement étonnant et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a fêté cela dignement ce samedi sur la pelouse du Hertha Berlin. Son équipe, le Borussia Dortmund, s'est imposé largement face aux coéquipiers de Lucas Tousart sur le score de cinq buts à deux. Et le Norvégien a fait le spectacle.

En effet, il a inscrit quatre réalisations, ce qui fait bien entendu de lui le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga avec 10 buts, à une petite unité de Robert Lewandowski, qui n'a pas trouvé le chemin des filets ce samedi après-midi. « Un deux trois quatre ! Un Erling Haaland en forme de classe mondiale a conduit le Borussia Dortmund à une victoire importante dans la course à la tête de la Bundesliga lors des débuts historiques du super talent Youssoufa Moukoko », écrit NTV ce dimanche matin.

Tout le monde n'en a que pour Haaland

Car la nouvelle de la soirée était plutôt les débuts, à la 85e minute, de Youssoufa Mokoko, 16 ans et un jour. Toutefois, les premiers pas de celui qui a remplacé la star norvégienne sont vite passés au second plan quand on a vu la performance de l'ancien du Redbull Salzbourg. Comme s'il ne voulait pas qu'on lui vole la vedette en ce samedi 21 novembre. Les médias allemands n'ont que son nom à la bouche.

« Avant le match, tout le monde parle de Youssoufa Moukoko (16 ans). Après le match, tout le monde parle (encore) d'Erling Haaland (20 ans) », note Bild. Si Matheus Cunha a réduit l'écart (2-4) sur penalty, l'espoir a été de courte durée. « Mais un nouvel espoir n'a pas germé à Berlin, car cette soirée appartenait uniquement à Haaland. Quelques secondes à peine après le penalty converti, le Norvégien a inscrit le premier pack de quatre de sa carrière en Bundesliga (80e) après une belle passe verticale de Bellingham. Un peu plus tard, Haaland a été autorisé à dire au revoir, il a laissé sa place à Moukoko (85e) qui, à l'âge de 16 ans et un jour, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga et a remplacé l'ancien recordman Nuri Sahin », raconte Kicker. Une soirée historique s'est jouée ce samedi soir à Berlin.