FC Barcelone-Betis : les compositions officielles

Neuf points derrière la Real Sociedad, leader, et huit derrière le Real Madrid (2e), sur quatre matches sans succès en Liga, le FC Barcelone (13e) est à la traîne (même s'il compte deux matches en retard) avant de recevoir le Betis de Manuel Pellegrini (16h15, à suivre en direct sur notre site) pour le compte de la 9e journée. Pour tenter de retrouver le chemin de la victoire et peut-être remonter dans la première partie de tableau, Ronald Koeman aligne son 4-2-3-1 fétiche. Toujours privé de Philippe Coutinho, le Néerlandais est néanmoins bien pourvu et doit faire des choix. Messi, Pjanic ou Dest démarrent sur le banc.

De retour de blessure, Ter Stegen est bien présent dans le but. Piqué et Lenglet font la paire en charnière centrale, accompagnés de Sergi Roberto et Jordi Alba. Busquets et De Jong formeront le duo du milieu, alors que Fati, Pedri et Dembélé seront chargés d'alimenter Griezmann à la pointe de l'attaque. En face, Manuel Pellegrini fait lui aussi confiance à un 4-2-3-1 avec Bravo dans les cages. Mandi et Batra en défense centrale avec Emerson et Moreno sur les côtés. Guido et William sont le double-pivot. En l'absence de Fékir, blessé et forfait avec les Bleus, Canales évolue en numéro 10 avec Joaquin et Tello en soutien de Sanabria en pointe.

Les compositions d'équipes :

FC Barcelone : ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, de Jong - Dembélé, Pedri, Fati - Griezmann

Betis : Bravo - Emerson, Mandi, Bartra, Moreno - Guido Rodriguez, William Carvalho - Joaquin, Canales, Tello - Sanabria