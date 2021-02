OM-OL : les notes du match

En clôture de cette 27ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille accueillait l'Olympique Lyonnais à l'Orange Vélodrome. Après avoir vécu un vendredi agité avec l'intronisation de Jorge Sampaoli au poste d'entraîneur, et la nomination de Pablo Longoria à la présidence, l'OM voulait se payer le scalp du rival rhodanien. A cette occasion, Nasser Larguet pourrait diriger l'un de ses derniers matchs sur le banc marseillais. Côté lyonnais, l'objectif demeurait limpide : enchaîner après le succès obtenu difficilement à Brest vendredi dernier (3-2) pour réduire la voilure sur le LOSC au classement. Pour ce choc, l'OM se présentait en 4-2-3-1 avec Milik en pointe. Rudi Garcia optait lui pour un 4-3-3 avec le trio Depay, Kadewere, Toko Ekambi en attaque.

La suite après cette publicité

Dans les premières minutes, l'OL confisquait le cuir à son adversaire, mais les tentatives successives de Toko Ekambi et Depay ne trouvaient pas le cadre (15e, 16e). Fort logiquement, l'Olympique Lyonnais ouvrait le score. Depay décalait Paqueta qui centrait pour Toko Ekambi dont la frappe enroulée trompait Mandanda (0-1, 21e). Dominateurs, les hommes de Rudi Garcia menaçaient une nouvelle fois les buts gardés par Mandanda. Sur la gauche, Cornet distillait un bon centre pour Depay dont la tête filait à côté (37e).

Juste avant la pause, l'OM recollait au score. Pape Gueye voyait sa volée repoussée de la main dans la surface par Paqueta. L'arbitre indiquait le point de penalty (43e). Milik ne tremblait pas et convertissait l'offrande (1-1, 44e). Au retour des vestiaires, l'OM affichait de meilleures intentions sur le terrain mais l'OL manquait le break par Depay qui voyait sa frappe tendue passer juste à côté (56e).

Les hommes de Nasser Larguet affichaient de belles dispositions en ce début de second acte et Milik bien servi par Thauvin tentait une frappe trop écrasée pour inquiéter Lopes (61e). L'OL terminait la rencontre à dix avec un deuxième carton jaune pour Paqueta (71e). Avec ce huitième résultat nul de la saison, l'Olympique Lyonnais chutait à la troisième place à trois longueurs du LOSC au classement.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

L'homme du match : Depay (6,5) : le capitaine lyonnais a beaucoup décroché dans la première demi-heure ce qui a gêné les joueurs marseillais. C'est sur un de ses décrochages que l'international néerlandais trouve Paqueta sur l'ouverture du score lyonnaise (0-1, 21e). Bien servi par Cornet, sa tête aurait mérité meilleur sort (37e). Véritable point de fixation devant, l'ancien Mancunien a également essayé de dézoner sur le côté gauche. Sur un nouveau décrochage, le numéro dix lyonnais voit sa frappe passer juste à côté (56e). Très entreprenant, l'attaquant néerlandais a beaucoup tenté ce soir. Une menace constante pour la défense marseillaise.

OM

Mandanda (4) : le portier français encaisse un but dans la première partie du match, sur une belle frappe de Toko-Ekambi où l’international français peut peut-être mieux se déployer. Le capitaine phocéen n’a pas grand chose à faire hormis le but lyonnais car les tentatives des Gones ne sont que rarement cadrées (une seule frappe cadrée pour Lyon ce soir, c'est sur le but).

Lirola (6) : en première période, sûrement le défenseur le plus intéressant. Offensivement sa connexion avec Thauvin est intéressante et ses montées sont souvent tranchantes, tout comme ses centres à l’image de ses dernières rencontres où il est souvent très intéressant. On le voit encore très haut sur le terrain en seconde période, parfois même dans la surface lyonnaise et son apport à cet OM qui manque parfois de tranchant est un gros point positif.

Alvaro Gonzalez (5) : le leader de la charnière phocéenne fait lui aussi un bon match dans l’ensemble. Lui aussi est concentré et remporte de nombreux duels comme son collègue croate. Sa lecture du jeu et son positionnement est précieux pour la ligne défensive. Il donne le ton et se positionne parfois presque au milieu pour jouer de sa relance et de ses ballons longs qui peuvent être précieux.

Caleta-Car (5) : bon match de l’international croate ce soir. En difficulté en première période, à l’image de son équipe il est plus dominateur en seconde. Il remporte la plupart de ses duels, intercepte de nombreux ballons et coupe la trajectoire de beaucoup de tirs de la tête comme du pied. Il est rassurant pour son équipe.

Nagatomo (4) : le latéral japonais continue sur sa lancée des dernières semaines. Peut-on dire de lui qu’il est décevant tant on attend plus grand chose de sa part ? Sur le but de l’OL, il se fait aspirer par l’appel de Kadewere et laisse le champ libre à Paqueta qui distille un très bon ballon à Toko-Ekambi. Il est plus intéressant offensivement car ses centres peuvent être dangereux.

Gueye (5) : match intéressant également pour l’ancien joueur du Havre ce soir. Dans un rôle plus défensif que Kamara, il bouge énormément pour apporter du soutien à Nagatomo sur son côté gauche. Il touche moins de ballon que Kamara et est donc moins dans la construction du jeu mais ce n’est pas là où on l’attend. On l’attend dans un rôle défensif qu’il a bien rempli ce soir.

Kamara (6) : très bon match du minot marseillais, comme à son habitude notamment cette année où il s’impose comme un patron dans cet effectif de l’OM malgré son jeune âge (21 ans). Il récupère beaucoup de ballons et il apporte même offensivement en contre attaque lorsqu’il faut porter le ballon vers l’avant.

Payet (6) : positionné en tant que meneur de jeu dans cette rencontre, le Réunionnais peine à trouver sa place sur le terrain. Il décroche énormément et cherche à toucher le plus de ballons possibles. Vers la fin de la première période et dans la seconde il monte en puissance et se trouve de plus en plus intéressant à l’image de sa belle passe en profondeur pour Milik à la 53ème minute. Sa seconde période est clairement meilleur et si l'OM domine et se montre finalement dangereux, c'est grâce à lui.

Thauvin (3) : l’attaquant marseillais le moins en vue ce soir. Pas dans le bon tempo, il n’est que rarement à l’initiative des actions de l’OM et comme tout au long de la saison, le champion du Monde 2018 ne s’essaye que trop rarement devant la cage, même à l’extérieur de la surface qui est pourtant son gros point fort. Compliqué de se montrer dangereux quand on ne s’appuie pas sur ses qualités.

Khaoui (3) : l’international tunisien était moins en jambe que contre Nice où il avait été buteur par deux fois. Lorsqu’il touche le ballon, ses contrôles sont souvent moyens et ses passes parfois imprécises. Il est plus intéressant dans la seconde partie du match mais doit malheureusement laisser sa place à la 72ème minute de jeu, remplacé par Cuisance. Pas un match référence ce soir.