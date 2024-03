Real Madrid : Toni Kroos balance un indice sur son avenir

Accueilli comme une rockstar. De retour avec la sélection allemande suite à sa retraite internationale à l’issue de l’Euro 2021, Toni Kroos a été salué par la foule en Allemagne. Et alors qu’il devrait porter de nouveau la tunique de la Mannschaft samedi contre la France, le milieu du Real Madrid a été interrogé par la presse ce mardi. L’occasion pour le joueur de 34 ans de revenir sur son avenir avec les Merengues. Et bonne nouvelle pour les fans du club de la capitale ibérique, le droitier semble enclin à l’idée de continuer à Madrid alors que son contrat expire dans quelques mois.

«Il n’y a pas de problème, rappelle Kroos. Nous verrons, nous en reparlerons, si la communication sera la même ou non, je le sais encore. Je suis encore en train de prendre une décision. La relation entre "Le club et moi sommes trop bons pour qu’il y ait des problèmes, et je pense que les deux parties sont très détendues et nous pouvons l’être aussi. Parce que nous réussissons bien dans la saison, la saison se passe bien pour nous. Et je pense que nous le ferons et que nous trouverons une solution satisfaisante pour les deux parties.»