RB Leipzig : les premiers mots de Xavi Simons

Xavi Simons va donc bel et bien rester au RB Leipzig. Comme révélé plus tôt dans la journée, le PSG et le club allemand se sont mis d’accord pour un transfert de 80 M€ bonus compris (50 M€ fixes et 31 M€ de bonus, pourcentage sur la plus value à la revente). Xavi Simons était prêté depuis la saison passée à Leipzig, où il s’est imposé comme un titulaire indiscutable. Sur le site officiel du club allemand, il a livré les premiers mots suite à l’officialisation de son transfert.

« J’ai toujours souligné que je me sentais très à l’aise à Leipzig et que je me sentais honoré par la grande appréciation que je reçois au club. Dans les semaines et les mois à venir, je pourrai tout donner pour atteindre nos objectifs communs : nous voulons nous qualifier pour la Ligue des champions pour la septième fois consécutive et nous rendre à Berlin pour la Coupe DFB - c’est tout ce qui compte maintenant ! », a-t-il lancé.