OM - Troyes : les compositions probables

Un rendez ô combien important. Voilà ce qui attend l’Olympique de Marseille pour le dernier match de cette 31e journée de Ligue 1. Opposés à Troyes, ce dimanche à 20h45, à l’Orange Vélodrome, les Phocéens ont, en effet, l’opportunité de récupérer leur deuxième place en cas de victoire. Une aubaine rendue possible après la défaite (1-3) du RC Lens sur la pelouse du Paris Saint-Germain, samedi soir. Tenu en échec lors de ses deux dernières sorties, l’OM devra, par ailleurs, conjurer le mauvais sort à domicile, où il n’a plus gagné depuis cinq matchs en L1.

Dix-huitième du classement, l’ESTAC reste, de son côté, sur deux défaites d’affilées face à Auxerre (0-1) puis contre Clermont (0-2). Plus que jamais en danger, les Troyens devront relever la tête pour éviter d’entériner leurs dernières chances de se maintenir dans l’élite du football français. Une tâche qui s’annonce malgré tout ardue face aux hommes d’Igor Tudor, bien décidés à revenir à 8 points du PSG, tout proche de son onzième titre de champion de France.

L’OM veut retrouver sa place de dauphin !

Pour ce rendez-vous, le coach croate des Olympiens devrait opter pour un 3-4-3. Devant Pau Lopez, aligné dans les buts, Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Sead Kolasinac devraient former la défense à trois marseillaise. Bien aidés par Nuno Tavares et Jonathan Clauss sur les ailes, Jordan Veretout et Valentin Rongier pourraient, quant à eux, débuter au milieu de terrain. Enfin, sur le front de l’attaque, Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi sont pressentis pour entourer Alexis Sanchez.

En face, Patrick Kisnorbo, privé de Florian Tardieu et Renaud Ripart, devrait aligner un 5-4-1. Dans les cages troyennes, Gauthier Gallon devrait ainsi être protégé par une arrière-garde à cinq composée de Thierno Baldé, Erik Palmer-Brown, Adil Rami, Yoann Salmier et Yasser Larouci. Dans l’entrejeu, Xavier Chavalerin pourrait quant à lui former le double pivot aux côtés de Rominigue Kouamé. En pointe, Mama Baldé serait lui accompagné de Rony Lopes et Wilson Odobert.

Le classement de la Ligue 1 # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 72 31 23 3 5 73 30 43 2 Lens 63 31 18 9 4 51 25 26 3 Marseille 61 30 18 7 5 54 29 25 4 Monaco 58 30 17 7 6 63 42 21 5 Lille 55 31 16 7 8 56 39 17 Voir le classement complet

