OM - LOSC : Genesio fier du caractère de son équipe

Après avoir décroché un précieux point face à l’Olympique de Marseille (1-1) grâce à un but de la tête de Diakité en fin de match, le LOSC a confirmé sa 4e place au classement de Ligue 1. Au micro de BeIN Sports, Bruno Genesio est ainsi revenu sur la prestation de sa formation après la rencontre : « on a fait un grand match dans ce qu’on souhaitait faire. On les a empêchés de ressortir court avec leur possession axiale, puis d’utiliser les côtés et la profondeur. On l’a plutôt bien fait. Il nous a manqué un peu plus d’efficacité dans les derniers gestes. Dans l’ensemble, c’était très bien. Ça aurait été cruel de repartir sans point vu le match qu’on a fait. Le plan de jeu a été respecté. »

Le technicien français, à l’image de son défenseur Aïssa Mandi, a également salué la force mentale de son équipe sur l’égalisation. « Aller chercher l’égalisation dans les dernières minutes, ça montre qu’il y a beaucoup de solidarité. J’ai la chance d’avoir un effectif de qualité et en quantité avec six changements au coup d’envoi. On a un état d’esprit incroyable, c’est ce qui nous anime et contribue à faire ce genre de matchs », explique le coach. Interrogé finalement sur la difficile période qu’il avait connu en début de saison, Genesio a relevé : « quand on avait subi 4 défaites, il y en avait une contre Paris. Une contre le Slavia, mais on a finalement réussi à aller en Ligue des Champions. Et enfin une contre Saint-Étienne. Il faut rester mesuré et ne jamais douter. » Le message est clair.