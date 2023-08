Le PSG a déjà ciblé un remplaçant étonnant pour Neymar !

La suite après cette publicité

C’est la fin d’une ère. Six ans après son arrivée plus que tapageuse au Paris Saint-Germain, Neymar s’en va, direction l’Arabie saoudite. L’international brésilien va rejoindre Al-Hilal, où un contrat de 100 millions d’euros annuels l’attend, comme révélé par nos soins. De son côté, le Paris Saint-Germain va récupérer un montant légèrement inférieur aux 100 millions d’euros, et va logiquement se tourner vers un remplaçant.

Comme l’indique La Gazzetta dello Sport, le champion de France a déjà un nom en tête. Le média transalpin explique que le PSG songe très sérieusement à Federico Chiesa. Ce n’est pas la première fois que le nom de l’international italien est lié aux Parisiens, mais forcément, le départ de Neymar change tout et pourrait inciter les dirigeants franciliens à passer à l’attaque.

Le PSG connaît déjà le prix à payer

Le média explique qu’il n’y a pas encore d’offre parisienne, mais que c’est à l’étude. Le PSG pourrait ainsi bientôt passer à l’action pour le joueur dont le contrat expire en 2025 et qui semble loin d’une prolongation à Turin. La direction piémontaise ne devrait d’ailleurs pas forcément fermer la porte, puisqu’aucun joueur de son effectif n’est considéré comme intransférable.

Le journal au papier rose rajoute que la Juventus aurait fixé son prix aux alentours des 50/60 millions d’euros, soit environ la moitié de ce que va récupérer le PSG pour Neymar. Du haut de ses 25 ans, l’Italien, pas aidé par les pépins physiques, sort d’une saison à 2 buts et 5 passes décisives en 21 rencontres de Serie A, dont seulement 6 titularisations.