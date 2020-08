Vidéo : le but d'Éric Maxim Choupo-Moting vu par les réseaux sociaux

La suite après cette publicité

Hier soir, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les 1/2 finale de la Ligue des champions aux dépens de l'Atalanta Bergame (2-1). Une victoire qui permet aux hommes de Tuchel de rejoindre le dernier carré de la C1, une première depuis 1995.

Mais au-delà de la victoire et de la qualification, c'est le second but du PSG qui a retenu l'attention des réseaux sociaux. Une réalisation signée Éric Maxim Choupo-Moting, sauveur inattendu côté parisien...