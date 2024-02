Barça : Robert Lewandowski revient sur la décision de Xavi

Il y a quelques jours désormais, Xavi annonçait son départ du Barça, après trois saisons sur le banc catalan. Une décision qui a surpris ses joueurs. Présent en conférence de presse hier, Robert Lewandowski dit avoir compris la décision de son coach : « Je comprends ce que tout cela signifie pour lui : il est du Barça, il a été joueur et maintenant il est entraîneur. D’un point de vue émotionnel, c’est très difficile et je le comprends parfaitement, non seulement envers lui, mais aussi envers sa famille. »

Même si le Barça est à la traîne en championnat, les Blaugranas ont encore des choses à jouer cette saison, notamment en Ligue des champions (ils joueront contre Naples en 8es). L’attaquant polonais souhaite d’ailleurs que tout le club soit concentré sur cette fin de saison : « nous pouvons encore gagner avec Xavi, pas seulement des matchs. Je suis concentré là-dessus à cent pour cent. Il ne faut pas parler de ce qui se passera à la fin de la saison, la priorité est maintenant. »