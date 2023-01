FC Barcelone : Joan Laporta ne regrette pas d’avoir fait partir Lionel Messi

La suite après cette publicité

Pour beaucoup, Joan Laporta restera le président qui a mis fin au règne de Lionel Messi au FC Barcelone. Pour sa défense, le successeur de Josep Maria Bartomeu est revenu aux commandes en héritant d’une situation économique désastreuse provoquée par son prédécesseur. Ce qui n’empêche pas les inconditionnels de l’Argentin d’en vouloir à Laporta. Et ce dernier a continué à les agacer en entretenant l’hypothèse d’un éventuel retour de Messi au Barça.

Mais au fil du temps, il semble aujourd’hui impossible de revoir Messi sous le maillot catalan. Tout du moins tant que Laporta sera toujours en place. Le champion du monde 2022 devrait d’ailleurs bientôt prolonger son contrat avec le PSG. Et hier, Laporta s’est à nouveau exprimé sur ce dossier au micro de la Cadena SER. Et après avoir justifié le départ de Messi, le dirigeant culé a confié qu’il ne préférait plus parler de ce thème.

Laporta n’a plus de relation avec Messi

« Je devais mettre le Barça devant le meilleur joueur de l’histoire du football. Dans ces moments de ruine financière, je ne pouvais pas le garder. Je pense que c’était la meilleure chose pour le club. En ce moment, c’est un joueur du PSG et je préfère ne pas parler de lui. Nous sommes concentrés sur le Barça. Leo fera toujours partie de notre emblème et j’aimerais qu’il ait une fin différente de celle qu’il a eue », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Il y a plusieurs options, mais je me tromperais si j’en parlais ». De quoi relancer l’éternel débat sur un possible retour de la Pulga ? Pas forcément. Interrogé sur ses relations avec le numéro du 30 du PSG, le boss des Blaugranas assure être en contact avec l’Argentin. « Nous avons une relation. Oui. » Ce à quoi le journaliste lui répond : « dans son entourage, ils disent que non. » Et là, Laporta a étonnamment changé de temps. « Si, nous en avons eu une. » C’est confirmé, ce n’est plus vraiment l’amour fou entre Laporta et Messi.