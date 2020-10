Tirage Ligue des Champions, OM : la réaction de Pablo Longoria

Ce jeudi, en fin d'après-midi, le Paris Saint-Germain, le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille allaient savoir à quelle sauce ils allaient être mangés puisque l'UEFA faisait don tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions. Ainsi, l'OM a hérité d'un tirage relativement clément en héritant de Manchester City, du FC Porto, mais aussi du champion de Grèce en titre, l'Olympiakos. Invité de Téléfoot, Pablo Longoria a donné son sentiment sur ce tirage.

« Un tirage de Ligue des Champions est toujours compliqué. Tu joues contre les 32 meilleurs, ça motive tout le temps. L'équipe a très bien travaillé l'année dernière. C'est un grand prix pour l'effectif que nous avons aujourd'hui. On a retrouvé un groupe ouvert de C1 », a commencé par expliquer l'Espagnol. Mais il y aura beaucoup de retrouvailles dans ce groupe C de la prochaine Coupe aux grandes oreilles.

AVB retrouve Porto

En effet, Benjamin Mendy (Manchester City) et Mathieu Valbuena (Olympiakos) vont retrouver l'OM. Ce n'est pas tout ! André Villas-Boas va retrouver le FC Porto, son club de coeur, qui l'a fait connaître à l'Europe entière. « On a échangé des messages. Je lui ai écrit : tu es de retour chez toi !" C'est un groupe dans lequel on peut dire qu'il y aura des rencontres spéciales. André retourne à Porto, c'est son équipe de coeur. Ce sera un match très émotionnel. C'est toujours une bonne nouvelle pour André de retourner à Porto, dans une équipe où il a fait de belles choses », a poursuivi le head of football.

AVB n'a eu de cesse de dire que c'était pour l'expérience, mais qu'il serait probablement compliqué de sortir de la poule. L'absence d'épouvantail hormis Manchester City peut-il permettre à l'OM de rêver ? « Manchester City c'est une des plus fortes équipes d'Europe, une équipe aux ambitions importantes, une équipe difficile à affronter. Ils ont fait un mercato important, avec des défenseurs centraux comme Ake, Dias, ou comme Ferran Torres devant. C'est une équipe difficile à affronter tous les ans. L'OM a toujours l'obligation d'être compétitif en Europe. C'est important d'être en C1 parce que ce sont des équipes plus fortes. Notre objectif est de donner cette continuité et d'être stables en Europe et d'être compétitifs en Europe », a lâché le directeur général en charge du football. Premiers éléments de réponse en octobre avec le début de cette nouvelle campagne de C1 !