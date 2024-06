Leicester finalise l’arrivée de son prochain entraîneur

Leicester va signer son retour en Premier League la saison prochaine, après un an en Championship. Les Foxes, qui ont terminé champions, ont séduit par leurs résultats mais également par la manière dont ils jouaient avec un jeu alléchant. Cependant, leur coach, Enzo Maresca, s’est désormais engagé avec Chelsea, quittant le navire. Leicester recherche depuis quelques semaines son successeur et Graham Potter était le favori. L’arrivée de l’ancien entraîneur de Brighton et Chelsea était en très bonne voie. Hier, d’après The Guardian, les deux parties sont en accord. Mais c’est pourtant un tout autre entraîneur qui devrait prendre les reines des Foxes.

The Telegraph affirme que Steve Cooper est en bonne voie pour s’engager avec Leicester. Les deux clans devraient se rencontrer cette semaine. Lui aussi libre de tout contrat depuis son limogeage de Nottingham Forest en décembre, le Gallois pourrait être une solution à moindre coût. Les Foxes ont en effet des problèmes financiers et pourraient être pénalisés par une déduction de points pour avoir enfreint les règles du fair-play financier anglais. Leur attractivité lors de ce mercato est donc loin d’être évidente.