Chelsea : N’Golo Kanté va rejoindre Al-Ittihad avec un contrat juteux

L’Arabie saoudite va s’offrir un autre grand nom du football mondial. Alors que Karim Benzema a rejoint Al-Ittihad il y a deux semaines, le champion en titre s’était lancé récemment dans le dossier N’Golo Kanté. Comme nous vous le révélions il y a trois jours, le joueur de Chelsea n’avait pas encore tranché pour son avenir entre les Blues et l’offre mirifique qui lui avait été proposé par le club saoudien.

La situation a bien avancé ce lundi. En effet, selon nos informations, le milieu de 32 ans a d’ores et déjà paraphé son contrat avec Al-Ittihad. Il a signé jusqu’en 2027 et touchera un salaire faramineux d’environ 25 millions d’euros par an. L’officialisation de ce transfert ne devrait pas tarder : Kanté a terminé avec succès sa visite médicale ce matin à Dubaï. L’Arabie saoudite poursuit ainsi sa razzia sur le marché des transferts.

