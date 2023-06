L’Inter tente un énorme coup double à Chelsea

La suite après cette publicité

L’Inter se sent pousser des ailes. Moins d’une semaine après avoir fait trembler Manchester City en finale de la Ligue des Champions (défaite 1-0), le club lombard doit désormais tenir son rangs pour ne pas retomber dans un relatif anonymat. 3e de Serie A et vainqueur de la Supercoupe d’Italie, ainsi que de la Coupe d’Italie, le retour en C1 la saison prochaine va faire du bien aux finances chancelantes des Nerazzurri, et pour convaincre de nouvelles recrues.

Il faut parvenir à conserver Nicolo Barella, lequel va faire l’objet d’une offensive de 60 M€ de la part de Newcastle. Edin Dzeko aussi n’est pas sûr de rester, lui qui arrive en fin de contrat et n’a toujours pas prolongé. Une offre intéressante de Fenerbahçe le fait hésiter, alors que l’Inter lui a également soumis une proposition. Et puis Romelu Lukaku est sur le point de repartir vers Chelsea, lui qui n’était que prêté cette saison.

Un double prêt demandé

C’est justement de l’attaquant belge dont il s’agit. D’après les informations de Sky Sport Italia, le vice-champion d’Europe tente de le conserver. Alors que l’Arabie saoudite lui a proposé un gros contrat (pas assez à son goût, comme nous le révélions), l’avant-centre n’est pas du tout certain de rester chez les Blues. Il a une vraie attache à l’Inter avec qui il a été champion il y a deux ans sous Antonio Conte. C’est justement sur cette affection que compter jouer la direction lombarde.

Envoyé en mission du côté de Londres, Piero Ausilio a sollicité Chelsea pour un nouveau prêt, alors que le club anglais préfère évidemment une vente. Le directeur sportif italien n’a pas fait le voyage pour rien puisqu’il a également fait une autre demande de prêt, cette fois pour Kalidou Koulibaly. Comme évoqué hier, les Blues sont prêts à laisser partir le défenseur, si possible par le biais d’un transfert, d’autant qu’il touche un très gros salaire. C’est aussi un point d’achoppement mais l’Inter le verrait bien succéder à Milan Skriniar, en partance vers le PSG, dans le rôle de leader de la charnière. Ici aussi, la volonté du joueur fera pencher la balane dans un sens, ou dans l’autre.