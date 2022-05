Chelsea - Leicester : les compositions sont tombées

Trois jours avant le dénouement final en Premier League et l'ultime duel à distance entre Manchester City et Liverpool pour le titre, Chelsea a l'occasion de sécuriser sa troisième place en match en retard de la 27e journée face à Leicester à 21h (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Un match nul suffirait aux Blues pour terminer la saison sur le podium face à un adversaire qui ne peut plus rêver d'Europe.

Thomas Tuchel reste en 3-4-3 avec la plupart des joueurs qui ont débuté la finale de Cup perdue face à Liverpool samedi dernier (0-0, 5-6 t.a.b). La défense reste la même, Chalobah-Silva-Rüdiger. Un seul changement dans l'entrejeu : Kovacic est remplacé par Kanté pour épauler Jorginho. Zyiech fait son retour devant, associé à Lukaku et Pulisic. Du côté des Foxes, Brendan Rodgers procède à plusieurs modifications par rapport à l'équipe qui a atomisé Watford ce week-end (5-1) et qu'il bascule en 3-5-2. Privé de Tielemans, le coach des Foxes aligne évidemment Vardy en pointe, en duo avec Iheanacho, tout comme Fofana dans l'axe de la défense. Mendy est titularisé en position de numéro 6.

Les compositions :

Chelsea : Mendy - Chalobah, Silva, Rüdiger - James, Jorginho, Kanté, Alonso - Zyiech, Lukaku, Pulisic

Leicester : Schmeichel - Amartey, Fofana, Evans - Castagne, Maddison, Mendy, Dewsbury-Hall, Thomas - Vardy, Iheanacho