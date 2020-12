Jerry Bengston, l’unique footballeur masqué

La suite après cette publicité

Il fallait oser ! Jerry Bengtson, attaquant hondurien du Club Deportivo Olimpia, démontre que le sport à haute intensité et le port du masque sont loin d’être incompatibles. Précautionneux, le capitaine du club hondurien l’a été dès septembre en raison d’une personne à risque dans son environnement familial. Une manière de s’immuniser et de protéger les autres. Depuis, aussi bien à l’entraînement qu’en match officiel, l’imposant goleador ne quitte pas son masque en nylon, adapté à la pratique sportive. Mercredi soir, à l’occasion du quart de finale retour de la Ligue des Champions de la CONCACAF, qui opposait son club à l’Impact Montréal entraîné par Thierry Henry, l’international hondurien n’a pas fait exception à la règle en portant un masque à l’effigie de son club.

Un geste fort et inspirant à la fois aux États-Unis et au Honduras, des pays sévèrement touchés par la COVID-19. « Cela ne le dérange pas, et il continue à marquer des buts », admet son entraineur Pedro Toglio. En effet, il comptabilise déjà 9 buts en 17 matchs depuis le début de la saison. Qualifiée en demi-finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF, son équipe affrontera ce samedi 19 décembre le Club Tigres UANL d’André-Pierre Gignac et pourra compter sur le masque porte bonheur de son attaquant hondurien pour accéder à la finale.