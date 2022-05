Nice : Christophe Galtier répond à la rumeur PSG

Surpris. Tel est l'état d'esprit de Christophe Galtier au regard de la rumeur évoquant son nom du côté du Paris Saint-Germain pour succéder à un Mauricio Pochettino qui devrait être débarqué dans les prochaines semaines. Interrogé en conférence de presse après la victoire renversante de son OGC Nice sur la pelouse du Stade de Reims (3-2) pour arracher sa place en Ligue Europa Conférence, le technicien de 54 ans a révélé ne pas être au courant de cette information.

« Comment ? Répétez. Je n'ai pas bien compris. Vous me l'apprenez. Ce sont des informations. Je suis très surpris de ce que vous me dites. Je sais pas quoi vous dire. Pas de réponse par rapport à cela. Ce que j'ai vu, c'est Mbappé reste et c'est très important pour le champion et pour la visibilité de la Ligue 1. » Reste à connaître l'issue de ce dossier du côté de la capitale, qui célèbre la prolongation de contrat du natif de Bondy peut-être bien plus que le 10ème titre de champion de France acquis cette année.