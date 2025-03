Geronimo Rulli voit grand pour Leonardo Balerdi en sélection

En investissant Marseille l’été dernier, Geronimo Rulli n’arrivait pas vraiment en terre inconnue. En plus de revenir en France, qu’il connaissait assez bien pour avoir évolué à Montpellier, l’Argentin a pu retrouver ses coéquipiers de sélection Leonardo Balerdi et Valentin Carboni (retourné à l’Inter Milan depuis sa blessure, ndlr). Concernant le premier cité, capitaine et véritable taulier de l’OM depuis la saison passée, Rulli lui promet d’ailleurs de belles choses en sélection.

«En sélection argentine, on a de très bons joueurs, et en défense, c’est aussi le cas. Il y a Otamendi, Romero, Lisandro Martinez, qui est actuellement blessé, Balerdi… Il y a beaucoup de joueurs qui luttent pour être titulaire en défense centrale, mais je n’ai aucun doute que Leo sera toujours prêt s’il joue. Je sais qu’il peut jouer. C’est le sélectionneur qui décidera, mais je n’ai aucun doute ni de lui, ni des autres défenseurs», a confié Rulli ce vendredi, à la veille de recevoir Lens en Ligue 1.

