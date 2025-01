La décision de la FFF pour la succession de Deschamps, l’inscription de Dani Olmo soulage le Barça

Zidane va devoir patienter !

La succession de Didier Deschamps fait les gros titres. Pour L’Equipe, il n’y a aucun doute sur le favori pour remplacer notre DD national, c’est Zidane et personne d’autre ! «Qu’il revienne», ordonne même le journal sur sa Une ce jeudi matin. Comme un signe du destin, il retrouverait les Bleus, 20 après sa retraite internationale comme joueur. Pour le quotidien, il a la «voie royale». Le Français peut en tout cas compter sur de nombreux soutiens. De Lizarazu, en passant par Dugarry, mais aussi l’actuel capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. Bien que grandissime favori, Zidane devra patienter. Selon L’Equipe, il ne sera pas contacté dans l’immédiat. La FFF ne veut pas perturber la sélection et veut attendre le tout dernier moment pour régler la question de la succession de DD. Au chômage depuis 2021, ZZ peut bien attendre encore un peu de temps…

Le Barça crie victoire pour Dani Olmo !

«Double victoire» pour le Barça placarde Mundo Deportivo en évoquant la qualification pour la finale de Supercoupe d’Espagne et celle tant espérée dans les dossiers Dani Olmo et Pau Victor. Grâce à l’appui du gouvernement espagnol, le club catalan a pu inscrire les deux joueurs de manière provisoire. «Le CSD sauve le Barça», lance le journal AS dans ses pages intérieures. Un gros ouf de soulagement pour les Culés et surtout pour le président Laporta dans l’œil du cyclone. D’ailleurs, ce dernier n’a pas caché sa joie loin de là. Une euphorie qu’il a traduite par des cris et des bras d’honneur. Le tout accompagné par des insultes criées bien fortes que la presse espagnole pense être destinés à LaLiga et la fédération. Un comportement jugé honteux au pays…

Rashford fait l’objet de convoitise

L’AC Milan souhaite faire le gros coup Rashford selon La Gazzetta dello Sport. Mais à ses conditions ! Le club milanais veut l’Anglais, mais n’est prêt à payer que la moitié de son salaire. Une information aussi confirmée par The Times ce jeudi. Pour rappel, l’Anglais touche 13 millions nets à Manchester United. Le frère et représentant du joueur était à Milan cette semaine pour discuter d’un prêt. Toujours selon le journal au papier rose, Rashford est l’option numéro 1 pour renforcer l’attaque. Mais en plus de l’obstacle financier, l’AC Milan doit se séparer d’un joueur pour libérer une place sur sa liste pour la Ligue des Champions. Noah Okafor est candidat à un départ. Attention à ne pas trop tarder puisque plusieurs clubs, dont la Juventus, Naples et le Borussia Dortmund, sont également intéressés par le prêt de Rashford.