LOSC : la Roma s’intéresse à Celik

En quête d’un latéral droit pour concurrencer Karsdorp et renforcer sa défense, l'AS Roma aurait ciblé le défenseur lillois Zeki Çelik. C’est même l’une des priorités de Paulo Fonseca et surtout de son nouveau directeur général Tiago Pinto, qui selon les informations de Sky Italia, serait déjà entré en contact avec le Turc.

La suite après cette publicité

Le joueur arrivé à Lille il y a deux ans et auteur d’un but et quatre passes décisives cette saison, serait évalué à 15 millions d’euros. Une somme conséquente qui refroidirait le club de la Louve, qui ne souhaite pas faire un investissement aussi important dans un rôle où Rick Karsdorp donne déjà satisfaction. Mais les Giallorossi sont entrés en contact avec l'entourage du joueur et avec Lille pour comprendre les coûts et la faisabilité de l'opération. Ces derniers jours, le défenseur de 23 ans a également suscité l'intérêt de West Ham.