LdC : Antonio Conte dresse le constat du match nul de l'Inter

Mardi soir, Romelu Lukaku a offert à l’Inter un match nul inespéré dans les tous derniers instants de la rencontre contre la formation allemande de Mönchengladbach (2-2). Si Antonio Conte n’a pas été loin de voir son équipe s’incliner alors qu’elle menait au score, il a tenu, en conférence de presse à l’issue de la rencontre, à féliciter son équipe qui a arraché un point. «Nous avons joué contre une équipe de grand potentiel. Ils ont des joueurs physiquement forts, techniques et rapides. Je ne me souviens pas des arrêts de Handanovic, nous avons créé beaucoup et avons eu des opportunités. Je n’ai rien à me reprocher, on peut s’améliorer et il y a des erreurs mais il faut être doué pour ne pas les faire», a-t-il dit avant de conclure sur les cas Hakimi et Eriksen.

«Eriksen a bien joué comme toute l'équipe, un bon engagement et une excellente application. Hakimi, ce n'était pas facile aujourd'hui de recevoir la nouvelle qu’il ne jouerait pas, jusqu'à ce matin il s'était entraîné avec nous et aurait aussi joué», a conclu le coach de l’Inter. Un match nul qui reste toutefois un résultat peu satisfaisant pour les Interistes, qui auraient pu profiter de la contre-performance du Real sur sa pelouse, un peu plus tôt dans la soirée (2-3).