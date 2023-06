PSG : le transfert de Kang-In Lee fait scandale à Valence

La suite après cette publicité

L’information en a surpris plus d’un. Le Paris Saint-Germain serait en passe de recruter le jeune joueur de Majorque Kang-In Lee. Le transfert de l’ancien pensionnaire de Valence (club qu’il a quitté libre en 2021) serait estimé entre 15 M€ et 20 M€ selon les sources. Mais à Valence, cette opération fait jaser. L’ancien vice-président du club ché (et actuel porte-parole de Marea Valencianista), Miguel Zorio, a publié un communiqué dans lequel il charge l’agent du joueur, Jorge Mendes, mais aussi le boss de Valence, Peter Lim.

« L’ancien vice-président du Valencia CF Miguel Zorío a une nouvelle fois montré son indignation face à l’image pitoyable que donne le club avec Kang In Lee, reconnu comme le meilleur joueur de la Coupe du monde U20, et dont Bordalás a toujours dit qu’il ne comprenait pas sa sortie libre du club. Le joueur a été cédé à Majorque en 2021. Ses droits ont été conservés par l’équipe des Baléares sur une base 50/50 avec Jorge Mendes, l’agent du joueur, et le club a payé à l’agent portugais plus de 5 millions d’euros pour l’arrivée libre de la star coréenne. Majorque et Mendes avaient un accord selon lequel le joueur pouvait partir s’il avait une offre égale ou supérieure à 17 millions d’euros, ce qui assurait à l’équipe majorquine une plus-value minimale de 3,5 millions d’euros, et à Mendes de 8,5 millions d’euros, auxquels il fallait ajouter les 5 reçus pour obtenir le départ gratuit du joueur. Et avant le 30 juin, il semble que Kang-In Lee quittera les îles pour une équipe de Ligue des champions pour des sommes bien plus élevées », peut-on lire dans le communiqué publié par le Diario de Mallorca.

