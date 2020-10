OL : Houssem Aouar évoque son départ avorté

Houssem Aouar pensait quitter l'Olympique Lyonnais cet été, mais malgré un intérêt prononcé d'Arsenal, et des contacts avec la Juventus Turin ou encore le PSG, il est resté au sein de son club formateur. De quoi le démoraliser ? Pas du tout, comme il l'a expliqué en marge d'une conférence de presse de l'équipe de France.

« Je ne suis pas déçu, bien au contraire je reste chez moi dans mon club de coeur avec mes amis et ma famille. Ca me donne encore plus de motivation pour faire une belle saison comme je l'ai dit. On a un groupe de qualité, il y a de très bons joueurs offensivement avec certaines arrivées. Maintenant il va falloir le démontrer », a-t-il déclaré, avant de dire sa motivation : « on va essayer de remettre le club à sa place. »