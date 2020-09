Le Bayern Munich offre une sacrée porte de sortie à Thomas Lemar

Avec l'arrivée de Luis Suarez et le transfert définitif de Yannick Carrasco, les places sont chères en attaque du côté de l'Atlético de Madrid. Thomas Lemar (24 ans) peut en témoigner. L'international tricolore (22 sélections, 4 réalisations) est en manque de temps de jeu depuis plusieurs mois et ses affaires ne risquent pas franchement de s'arranger.

Il se murmure en Espagne que les Colchoneros lui cherchent une porte de sortie. Selon les informations de Marca, Jorge Mendes a été missionné pour trouver un club à l'ancien Monégasque. L'option Wolverhampton, où le Lusitanien a ses entrées, est sur la table, mais le salaire du champion du monde 2018, qui a récemment décliné une proposition du FC Porto, représente pour l'heure un obstacle à l'opération.

Wolverhampton ou le Bayern

Sport Bild avance une autre solution pour l'ex-Caennais et elle a de l'allure. Le média allemand explique en effet que le Bayern Munich serait intéressé à l'idée de le récupérer. Il viendrait ainsi compléter le contingent français à l'Allianz Arena auprès de Corentin Tolisso, Lucas Hernández, Kingsley Coman, Benjamin Pavard et Tanguy Kouassi (Michael Cuisance étant plus que jamais en partance pour Leeds).

Toutefois, les Bavarois, fidèles à leurs habitudes (les dossiers Philippe Coutinho et Ivan Perisic l'ont montré la saison passée), privilégieraient l'option du prêt avec option d'achat. Les Madrilènes, avec qui le gaucher est sous contrat jusqu'en juin 2023, ne diront peut-être pas non. À Jorge Mendes de valider les termes de cette nouvelle opération qui offrirait un sacré rebond à Thomas Lemar chez les champions d'Europe en titre.