Real Madrid : retour de la piste Atlético pour James Rodriguez

L'été dernier, James Rodriguez était à deux doigts de rejoindre l'Atlético de Madrid. Mais la victoire écrasante des Colchoneros (7-3) lors d'un derby amical disputé aux Etats-Unis a refroidi Florentino Pérez, qui n'a pas souhaité le laisser filer chez les voisins colchoneros. Et après une nouvelle saison pratiquement blanche - 8 apparitions en Liga pour 1 but et 1 passe décisive - l'ancien de l'AS Monaco est encore sur le départ.

Selon Gol, l'avenir du Colombien pourrait, cette fois, bien s'écrire du côté du Wanda Metropolitano. La chaîne de télévision affirme que le milieu offensif de 29 ans deviendra rojiblanco lors de ce mercato estival, et ce contre un chèque estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Le feuilleton est relancé...