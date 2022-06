Mercato OM : la folle rumeur Marcelo

La suite après cette publicité

2006-2022. Durant seize années, Marcelo a fièrement défendu les couleurs du Real Madrid. Un club qui est devenu une seconde famille pour l'international auriverde de 34 ans. Là-bas, le latéral gauche s'est imposé au sein d'un effectif cinq étoiles tout en devenant l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Mais après 545 matches, 38 buts inscrits et 103 passes décisives délivrées, le Brésilien va quitter les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. Et c'est en tant que légende qu'il va s'en aller, lui qui a remporté 25 trophées dans la capitale espagnole, dont 5 Ligue des Champions (2014, 2016, 2017, 2018 et 2022).

Une page se tourne au Real Madrid

Il appartient à un cercle très fermé dans lequel figurent aussi ses coéquipiers Dani Carvajal, Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Casemiro, Isco et Karim Benzema. Ce dernier a d'ailleurs laissé Marcelo, qui n'a pourtant pas joué, soulever la coupe aux grandes oreilles samedi dernier après la victoire en finale face à Liverpool (1-0). Un geste tout à fait normal pour KB9, que Marcelo a apprécié. Aux anges, le natif de Rio de Janeiro a profité de ce moment à fond puisqu'il s'agissait de son ultime apparition sous le maillot merengue.

En fin de contrat, Marcelo, moins utilisé cette saison (18 apparitions, 7 titularisations, 2 assists), a annoncé son départ au micro de Movistar Plus. « C'est une émotion incroyable parce que c'est mon dernier match au Real Madrid. Je quitte Madrid et repartir avec une Ligue des champions est une immense joie. Ce n'est pas un jour triste. Je pense que les choses se discutent, nous avons parlé et j'ai décidé que c'était mieux ainsi. J'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire à Madrid. J'ai eu la chance de passer quinze ans et demi dans le meilleur club du monde».

L'OM se serait placé

Une belle façon de faire ses adieux au Real Madrid. Après avoir savouré et fêté les victoires en C1 et en Liga cette saison, le latéral né en 88 va pouvoir se pencher sérieusement sur son avenir. Et une chose est sûre, il ne manque pas de prétendants prêts à tout pour réaliser ce joli coup à 0 euro. Au Brésil, son pays natal, plusieurs écuries ont tenté leur chance avec lui. Mais elles n'ont aucune chance à l'écouter. «Un retour au Brésil ? Non, pour l'instant, cette éventualité n'existe pas. Je veux toujours jouer en Ligue des champions. J'ai encore quelques années que je veux utiliser pour continuer à disputer ce tournoi. Je ne veux pas mentir. Certains disent que j'irai à Botafogo, d'autres à Fluminense ; moi je dis que je n'irai pas.» Marcelo veut donc rester en Europe et jouer la C1.

Ce qui exclut d'office un club qatari qui lui a pourtant proposé un salaire de 10 millions d'euros par an selon Fanatik. Le média turc a également indiqué que Fenerbahçe, deuxième de Süper Lig et qui disputera la Champions League l'an prochain, est sur le coup. Le club lui a même offert un salaire de 4 millions d'euros par an. Mais Fanatik a ajouté que l'Olympique de Marseille aurait aussi pris la température pour l'arrière gauche brésilien. Le club olympien, qui évoluera en C1, chercherait un spécialiste du poste puisqu'il ne compte plus sur Jordan Amavi, que Luis Henrique veut partir et que Sead Kolasinac n'a pas vraiment donné satisfaction. Avec seulement Luan Peres, qui est plus un axial, l'OM va devoir se renforcer derrière. Toutefois, la concurrence est féroce pour Marcelo, qui est aussi suivi par l'Inter Milan et la Juventus selon Goal Brésil. Mais avec Pablo Longoria tout est possible !