Mercato : Manchester City a vendu comme jamais

Une fois n'est pas coutume. Cet été Manchester City a brillé... par ses ventes. Coutumier des achats très onéreux et même parfois moqué pour avoir acheté pour plus d'un milliard d'euros de joueurs depuis la venue de Pep Guardiola pour au final ne jamais remporter la Ligue des Champions, le club anglais a cette fois engrangé 223 M€ grâce aux revenus générer par des transferts sortants, calcule The Telegraph. C'est tout simplement un record dans l'histoire du championnat anglais.

City est tout simplement allé chercher l'argent là où il se trouve. C'est à dire chez ses concurrents de Premier League. Arsenal a accepté de signer des chèques de respectivement 52 M€ et 36 M€ pour recruter Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko. Chelsea a déboursé 56 M€ pour Raheem Sterling. Nathan Aké a également été proche de rejoindre les Blues. Pour le reste, les ventes de Pedro Porro (Sporting), Ko Itakura (Gladbach) et Arijanet Muric (Burnley) ont rapporté 16,5 M€.

Pas loin de 300 M€ de ventes en 2022

À cela, il faut ajouter les différents prêts payants et la vente des jeunes de l'équipe U21, comme celles de Sam Edozie et Juan Larios à Southampton pour 18,5 M€. Cumulé avec le mercato d'hiver qui a vu la vente de Ferran Torres au FC Barcelone pour 58 M€, Manchester City a les poches pleines malgré quelques achats. Il y a bien eu quelques arrivées coûteuses avec Haaland (75 M€) et Philipps (50 M€) mais la balance est largement positive pour cette année 2022.

2e plus gros vendeur de l'été derrière l'Ajax, le champion d'Angleterre s'est même permis de refuser une vente de Bernardo Silva au Barça ou au PSG, qui avait pourtant les moyens d'agir. Reste désormais à savoir si cette politique fera recette sur le terrain puisque vendre certains joueurs, c'est aussi renforcer la concurrence. Arsenal est par exemple leader du championnat anglais après 5 journées, notamment grâce aux anciens Cityzens, et Sterling a déjà marqué 3 fois avec Chelsea. C'est le revers de la médaille.