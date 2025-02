Auxerre - OM : les notes du match

L’OM voulait laver son honneur face à Auxerre ce soir, mais il faudra désormais attendre la saison prochaine. Trois mois après avoir fini éparpiller sur leur propre pelouse par Auxerre (1-3), les hommes de Roberto De Zerbi ont une nouvelle fois subi la loi de ces redoutables et surprenants Icaunais (3-0). En première période, les Marseillais ont logiquement eu le ballon, comme souvent ces dernières semaines, mais il serait un poil exagéré d’affirmer qu’ils ont dominé leur sujet. Ils ont surtout occupé la moitié de terrain adverse, mais sans se créer de véritables occasions de but, à l’exception de cette frappe croisée et détournée sur le poteau par Merlin (17e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 46 23 +21 14 4 5 50 29 10 Auxerre 28 23 -3 7 7 9 34 37

C’est plutôt Auxerre qui mérite du crédit ce soir, pour avoir su respecter son plan de jeu à la lettre, à savoir cadenasser les côtés, incarnés par Gouiri et Greenwood qui n’auront d’ailleurs pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en première mi-temps, et piquer en contre. C’est dans cette configuration que Perrin avait ainsi ouvert le score après avoir été lancé par Hamed Junior Traorè. Le joueur passé par l’OL fixait Merlin, repiquait dans l’axe et déclenchait une sublime frappe du pied gauche dans la lucarne de Rulli (34e, 1-0).

l’AJA prend le large

Hamed Junior Traorè, encore lui, pensait même délivrer une seconde passe décisive, cette fois à destination de Bair (45+2e). Mais l’Ivoirien était finalement rattrapé par un hors-jeu, alors que l’OM avait cru bénéficier d’un penalty sur Merlin sur l’action précédente. Après le repos, les Marseillais montaient le curseur en termes de rythme. Gouiri avait d’abord une occasion de marquer, mais sa frappe flirtait avec le montant de Leon (49e). Une minute plus tard, il croyait enfin égaliser, mais voyait encore le but se refuser à lui pour un hors-jeu de Luis Henrique sur le premier décalage de Greenwood (50e).

Leon sortait le grand jeu (56e), comme Rulli devant Traorè (66e), mais l’Argentin devait finalement s’en remettre à la faute après avoir été abandonné par sa défense, encore. Il s’inclinait devant Jubal sur penalty (77e, 2-0), alors que Cornelius était expulsé quelques minutes plus tôt de façon assez litigieuse. En fin de match, Jubal s’offrait même un doublé sur corner pour enfoncer les Marseillais dans ce mauvais rêve (90+1e, 3-0). Un mauvais rêve qu’avait préféré quitter Longoria avant même la fin du match. Au micro de DAZN, le patron marseillais avait parlé de «scandale», avant de quitter la tribune présidentielle. Un «scandale» qui fait les affaires d’Auxerre, 10e de Ligue 1 ce soir. Moins de l’OM, deuxième mais toujours distancé de 10 points par le leader parisien, qui se déplace à Lyon demain.

L’homme du match : Perrin (7,5) : le joueur formé à l’OL a, comme ses partenaires d’attaque, peu touché de ballons en raison de la possession marseillaise en première période. Mais quelle efficacité lorsqu’il a eu le cuir dans les pieds ! Lancé par Traoré sur le côté droit, il revenait dans l’axe et fixait Merlin, puis envoyait une frappe du gauche, qui venait se loger dans la lucarne de Rulli. Du grand art. (34e). Un but qui a permis à son équipe de sortir la tête de l’eau, pour même prendre le contrôle du match en seconde. Toujours à l’aise balle aux pieds, il a souvent alerté ses partenaires en profondeur et été très percutant. Un très gros match de sa part.

Auxerre

Léon (6,5) : le portier auxerrois n’a pas eu beaucoup de travail en première période. Il a fait parler son sens de l’anticipation, en venant se saisir d’une longue balle en profondeur à destination de Gouiri (7e), ainsi qu’en repoussant un centre très dangereux de Luis Henrique (29e). Les quarante-cinq dernières minutes ont été plus pressantes pour lui, mais il a encore une fois fait preuve de vigilance, à l’image de cette sortie devant Greenwood pour empêcher l’Anglais d’égaliser (55e). Sur une tête de Kondogbia, il a aussi barré la route aux Marseillais (81e).

- Hoever (6) : dans son rôle de piston gauche, le joueur prêté par Wolverhampton a davantage usé de ses capacités défensives qu’offensives. Solide dans son couloir, il a davantage souffert au cours du deuxième acte, sans jamais paraître dépassé toutefois. En attaque, il a parfois manqué de lucidité, ne complétant que 60 % de ses passes. Averti d’un carton jaune pour une faute sur Rabiot (59e). Remplacé par Joly (87e).

- Osho (6) : le Nigérian a, comme ses deux compères en défense centrale, été impérial. Dans les airs et au sol, il a, lui aussi, paru infranchissable, surtout en première mi-temps. Si les Phocéens sont davantage parvenus à prendre la profondeur en seconde, l’expulsion de Cornelius a permis de faire redescendre la pression.

- Jubal (7) : le capitaine de l’AJA a été un véritable patron ce samedi soir. Positionné dans l’axe d’une défense à 5, le Brésilien n’a presque jamais semblé en difficulté. Présent pour placer sa tête sur quasiment tous les centres marseillais, il a largement contribué à garder les cages de Léon inviolées, mais aussi à alourdir le score. Il a inscrit le pénalty du 2-0 (77e), et corsait même l’addition d’une tête, pour permettre à son équipe de mener de 3 buts (90e+1).

- Akpa (6,5) : le joueur de 23 ans a livré une performance solide. Il a montré de la puissance dans les duels, à l’image de cette course contre Gouiri, durant laquelle il a bougé l’attaquant phocéen avec autorité (18e). S’il a été davantage pris dans son dos en deuxième mi-temps, il a réalisé un très bon match.

- Mensah (6) : l’ancien de Salzbourg a beaucoup donné sur le côté gauche. Plus offensif que Hoever, il s’est régulièrement projeté vers l’avant et a touché beaucoup de ballons dans la surface adverse. Sur le plan défensif, il n’est pas parvenu à totalement museler Luis Henrique, mais n’a pas permis au Brésilien de pouvoir complètement s’exprimer non plus. Remplacé par Oppegård (85e).

- Owusu (5,5) : le Ghanéen a été moins en vue que Danois, mais a aussi apporté sa pierre à l’édifice. Cantonné à un rôle défensif, le joueur de 27 ans a bien fermé l’axe, mais a aussi bien coulissé pour venir prêter main-forte aux deux pistons lorsque son équipe n’avait pas le ballon. Il a rendu une bonne copie. Remplacé par Massengo (87e).

Danois (7) : le milieu de terrain a effectué de nombreuses courses vers l’avant et a permis à son équipe de se projeter. C’est lui qui est à l’origine de la plus grosse occasion des siens en première mi-temps : servi après un bon appel côté droit, il a délivré un centre précis pour Traoré, qui se loupait ensuite (20e). Tout au long de la partie, il a contribué à déstabiliser le bloc phocéen. Remplacé par Onaiwu (87e).

- Bair (5,5) : complètement invisible jusqu’à l’ouverture du score de Perrin, le Canadien est ensuite davantage apparu avec le ballon. Après le réveil de son équipe, il a tenté de prendre la profondeur et a pu se montrer dangereux, comme sur cette action où, bien lancé, il est parvenu à centrer pour Traoré (40e). En seconde période, il aurait pu doubler la mise, mais Murillo l’en empêchait en taclant devant sa frappe (48e). Remplacé par Sinayoko (60e), qui aurait pu doubler la mise, mais Rulli s’est interposé (66e). Il a ensuite provoqué le pénalty du break, fauché par le portier marseillais.

- Traoré (6) : l’Ivoirien a fait preuve de maladresse sur le plan technique en début de match. Sur un bon service de Danois, il s’est complètement loupé et recevait le ballon sur le bras, mettant fin à l’offensive (20e). Si sa copie est globalement brouillonne, c’est tout de même lui qui offre un superbe ballon à Perrin sur son ouverture du score (34e). Il aurait même pu être doublé passeur décisif, mais Sinayoko tergiversait trop avant de frapper (86e).

Olympique de Marseille

- Rulli (3,5) : Rulli a vécu un match discret, sans réel impact, à l’inverse de ses performances habituelles cette saison. Sa première intervention notable est survenue à la 14e minute, où il a capté un centre puissant de Perrin, bien aidé par l’intervention de Cornelius. Sur le but de Gaëtan Perrin à la 35e minute, il n’a rien pu faire. À la 77e, il a malheureusement provoqué un penalty après avoir été pris seul face à un attaquant auxerrois. Jubal a transformé ce penalty, portant le score à 2-0. Le portier est également battu sur le doublé de Jubal en fin de match. Une soirée difficile pour Rulli, qui n’a pas pu briller comme à son habitude, malgré quelques bonnes interventions.

- Murillo (4,5) : le Panaméen a eu quelques bons mouvements offensifs, notamment avec deux jolis centres à la 12e et à la 20e minute qui ont apporté du danger dans la surface. Ses passes et ses centres étaient plutôt intéressants, mais malgré cette activité, il n’a pas réussi à vraiment peser sur le score ou à faire la différence. Une prestation positive dans l’intention, mais trop moyenne dans l’impact pour influencer véritablement le résultat final.

- Kondogbia (3,5) : aligné en défense centrale, Geoffrey Kondogbia a vécu une première période compliquée. S’il a signé un retour solide à la 23e minute pour stopper une contre-attaque d’Auxerre, il a ensuite montré des signes de fébrilité. Sur l’action menant au but de Gaëtan Perrin (35e), il a manqué de présence défensive, avant d’être de nouveau pris de vitesse à la 39e minute, laissant Bair centrer sans opposition. Une prestation en demi-teinte. Remplacé par Ulisses Garcia à la 83e.

- Cornelius (4) : dans l’axe de la défense ce soir, Cornelius a livré une prestation plus solide que celle de Kondogbia, mais sans vraiment briller. Il s’est bien imposé à la 14e minute pour couper un centre de Perrin, puis a réalisé une intervention propre sur un ballon en profondeur auxerrois à la 18e. Toutefois, son carton jaune reçu à la 38e minute semblait évitable. Il s’est ensuite montré vigilant en dégageant un centre dangereux juste avant la pause (39e). Il s’est ensuite bien positionné pour stopper une offensive adverse (47e) et a bien stoppé Bair (57e). Un match globalement moyen, malgré quelques interventions rassurantes. Le défenseur a finalement été exclu après un second carton jaune qui s’est transformé en rouge (63e).

- Merlin (4) : Quentin Merlin a livré un match offensivement intéressant, se montrant dangereux dès la 15e minute avec un tir qui a touché le poteau. Cependant, ses lacunes défensives ont coûté cher à l’OM. Il a perdu un duel clé face à Gaëtan Perrin, qui a ouvert le score pour Auxerre à la 35e minute. Pris dans le dos par Bair à la 39e, il a également laissé son adversaire centrer sans réelle opposition. Juste avant la pause, il est tombé dans la surface après un contact litigieux (45e+3), sans convaincre l’arbitre. Un match en demi-teinte, marqué par ses montées offensives mais terni par ses erreurs défensives. Remplacé par Amar Dedic à la 60e minute de jeu.

- Bennacer (5) : Bennacer a livré une prestation discrète malgré un travail solide au milieu de terrain. Il a été présent pour soutenir l’équipe dans la circulation du ballon, mais n’a pas vraiment réussi à se démarquer offensivement. À la 60e minute, il a été remplacé par Neal Maupay, sans avoir laissé une grande empreinte sur le match. L’attaquant n’a pas pesé sur la fin de la rencontre.

- Hojbjerg (4) : Hojbjerg a encore une fois déçu lors de ce match, n’arrivant pas à se montrer impactant dans l’entrejeu marseillais. Son influence sur le jeu a été limitée, et il n’a pas réussi à apporter la solidité ou la créativité attendue. Cette prestation s’inscrit dans la continuité de ses performances moins convaincantes des dernières semaines

- Luis Henrique (5) : Luis Henrique a réalisé un match plutôt solide, sans toutefois être décisif. Dynamique dès l’entame, il s’est montré actif en multipliant les offensives et en assurant quelques retours défensifs précieux. Il a également adressé plusieurs centres dangereux, mettant en difficulté la défense auxerroise. À la 51e minute, il a cru délivrer une passe décisive pour le but de Gouiri, finalement annulé pour une position de hors-jeu. Remplacé par Pol Lirola à la 81e.

- Rabiot (4,5) : Rabiot n’a pas réussi à reproduire ses récentes performances, où il avait marqué lors des trois derniers matchs. Contre Auxerre, il est passé relativement inaperçu, n’ayant pas su se démarquer dans le jeu. Il n’a pas montré ses qualités habituelles et n’a pas apporté l’impact qu’on attendait de lui, restant plutôt discret tout au long de la rencontre. Une prestation décevante.

- Greenwood (4,5) : Greenwood a réalisé un match intéressant, bien que discret dans l’ensemble. Il a tenté sa chance dès la 12e minute, sans réussite. À la 28e, il s’est procuré une belle occasion sur un centre précis de Luis Henrique, mais Donovan Leon a intercepté le ballon juste avant qu’il ne puisse conclure. Deux minutes plus tard, il a pris le dessus sur Akpa, mais est resté trop court pour tenter sa chance face au gardien. Il a laissé sa place à Jonathan Rowe en fin de match.

- Gouiri (5) : Amine Gouiri s’est montré très actif en attaque, même s’il n’a pas été décisif en première période. Il a eu la première opportunité marseillaise à la 6e minute grâce à un bon placement sans appel de balle, avant de tenter la première frappe de l’OM à la 9e, sans succès. À la 17e, isolé face à deux défenseurs, il n’a pas réussi à se mettre en position de tir. En seconde période, il a raté une belle situation devant le gardien (48e). Malgré quelques bonnes intentions, il a manqué de réussite pour véritablement inquiéter la défense auxerroise.