Euro, Espagne : Sergio Busquets positif au Covid-19

Mauvaise nouvelle pour la Roja. À 5 jours du début de l’Euro, le milieu de terrain du FC Barcelone et capitaine de la sélection espagnole Sergio Busquets (32 ans) a été testé positif à la Covid-19 aujourd’hui. La RFEF (Fédération Royale Espagnole de Football) a également expliqué à travers son communiqué que Busquets était le seul joueur a avoir été testé positif au sein du groupe.

C’est un gros coup dur pour l’Espagne et son sélectionneur Luis Enrique qui pourrait donc perdre son capitaine et l'un de ses joueurs cadres pour l'Euro qui débutera le 11 juin prochain. La RFEF ajoute également que l'entièreté du groupe a été placé à l'isolement et que ce sont les espoirs, éliminés de l'Euro, qui disputeront alors le dernier match amical face à la Lituanie, ce mardi 8 juin, à la place de l'équipe première.