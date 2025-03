Lassana Diarra explique pourquoi l’arrêté qui porte son nom va révolutionner le mercato

Après l’arrêté de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui porte désormais son nom, offrant aux joueurs plus de liberté dans la gestion de leur contrat, Lassana Diarra estime avoir provoqué un tournant majeur dans le monde du football. Dans le podcast The Bridge, l’ancien milieu de terrain a pris l’exemple d’un footballeur bloqué par une indemnité de transfert exorbitante alors qu’il ne joue plus, afin de souligner le fait que les clubs imposent des montants déconnectés de la réalité : « demain, il te reste deux ans de contrat dans ton club, mais tu ne joues pas. Si un club te veut, tu demandes à ton club de partir mais il veut 100 millions pour toi. Quelqu’un qui ne joue pas vaut 100 millions ? Aujourd’hui tu as un salaire, un contrat. Tu vas aller voir ton club. Tu vas dire : ‘Il me reste tant, je vais vous donner tant et je vais partir’. Il faut oser le tenter. Tu paies le reste de ton contrat », a-t-il expliqué.

L’ancien joueur du Lokomotiv Moscou, qui s’était retrouvé au cœur d’un litige juridique après avoir quitté le club russe, voit dans cette décision une avancée pour les joueurs, même s’il regrette le manque de reconnaissance de ses pairs. Il rappelle que son combat a été difficile, notamment face aux critiques des médias et aux conséquences financières qu’il a subies. Pour lui, l’arrêt Diarra pourrait changer en profondeur le marché des transferts, en limitant l’emprise des clubs sur leurs joueurs et en rendant les indemnités de transfert plus transparentes : « aujourd’hui, j’ai gagné. Les médias à cette époque ne m’ont pas fait de cadeau. Aujourd’hui, j’ai gagné. Tout le boucan qui a été fait à l’époque, on ne l’a pas fait aujourd’hui. Les joueurs ne se rendent pas compte de ce que j’ai fait. »