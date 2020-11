Maxime Lopez voit une grosse différence entre la Serie A et la L1

Maxime Lopez a fait le grand saut. Après plusieurs années à l'OM, le minot a rejoint Sassuolo en Serie A. Il découvre ainsi le championnat italien. Une ligue bien différente de la L1 à l'écouter sur les ondes de RMC Sport.

«C’est surtout la rigueur qui est plus importante. Avec le coach Villas-Boas, j'avais l'habitude, les entraînements étaient quand même intenses et assez longs. Mais ici, en Italie, on peut arriver à 13h et rentrer chez nous à 20h. Le coach ne dit pas: ‘Aujourd’hui, on fait une heure et demie’. Un exercice peut durer une heure s’il n’a pas ce qu’il veut. Les Italiens ont cette rigueur dans la peau. Même en termes de leadership, on sent qu’il y a quelque chose. Ça ne fait même pas un mois que je suis ici et je le ressens. Je commence moi-même à me l’inculquer parce que c’est bien d’arriver à l’entraînement et de mettre cette rigueur. C’est vrai qu’il y a une différence par rapport à la France.»