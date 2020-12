Juventus-Atalanta : les compositions sont là

Pour le compte de la douzième journée de Serie A, on assiste à un choc entre la Juventus (4e) et l'Atalanta (9e). Deux équipes qui ont eu du mal en ce début de saison et qui sont attendues au tournant. A domicile, la Vecchia Signora s'organise dans un 4-4-2 qui a des allures de 3-5-2 avec Wojciech Szczesny dans les cages. Le Polonais peut compter sur Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci et Danilo en défense. Weston McKennie, Rodrigo Bentancur, Arthur Melo et Federico Chiesa évoluent un cran plus haut. Enfin, Alvaro Morata et Cristiano Ronaldo sont associés en attaque. Paulo Dybala commence en tant que remplaçant tout comme Adrien Rabiot.

De son côté, l'Atalanta poursuit dans son traditionnel 3-4-3 avec Pierluigi Gollini comme dernier rempart. Devant lui, Berat Djimsiti, Cristian Romero et José Luis Palomino prennent place. Les rôles de pistons sont pour Hans Hateboer et Robin Gosens tandis que Remo Freuler et Marten de Roon composent le double pivot. Enfin, Matteo Pessina et Ruslan Malinovskiy accompagnent Duvan Zapata en attaque. Papu Gomez qui s'est récemment écharpé avec son coach Gian Piero Gasperini débute sur le banc.

Les compositions :

Juventus : Szczesny - Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo - McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa - Morata, Ronaldo

Atalanta : Gollini - Djimsiti, Romero, Palomino - Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens - Pessina, Malinovskiy - Zapata