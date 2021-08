OM-Bordeaux : la réaction à chaud de Timothée Pembélé

Une rentrée foudroyante. Remplaçant au coup d'envoi du match au Vélodrome ce dimanche entre l'Olympique de Marseille et le FC Girondins de Bordeaux (2-2), Timothée Pembélé (18 ans), prêté par le Paris Saint-Germain cette saison, a activement participé à la transformation bordelaise dans cette partie, inscrivant notamment le but de l'égalisation pour les siens. Au micro de Prime Video Sport, le titi Parisien avait forcément le sourire aux lèvres après une telle prestation.

«C'est un super coup. On était menés 2-0 et le coach a bien parlé au vestiaire à la mi-temps. On était remobilisé. On est revenu avec la dalle pour aller chercher ce 2-2», a ainsi lancé Timothée Pembélé avant de conclure. «Les Girondins m'ont bien accueilli, j'avais à cœur de faire une bonne première. C'est réussi ! Je suis content d'avoir fait un match nul ici.» Une soirée de rêve pour un Parisien.