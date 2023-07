PSG : Luis Enrique a déjà travaillé sur le mercato

La suite après cette publicité

Ce mercredi, le PSG a enfin annoncé ce que tout le monde savait depuis plusieurs semaines : l’arrivée sur le banc de Luis Enrique. Le coach espagnol, qui attendait juste le départ de Galtier pour être officialisé, a commencé à travailler avec Paris depuis quelques jours et notamment sur le mercato.

En conférence de presse, l’ancien du Barça a expliqué déjà plancher sur les recrues. «Évidemment qu’on a parlé. Des joueurs ont conclu leur contrat mais depuis le premier jour des négociations, on travaille main dans la main. Un homme comme Luis Campos qui gère, c’est une bonne chose. Ça serait ridicule de travailler chacun de son côté. C’est un club qui veut gagner. Il suffit de voir tous les investissements réalisés au fil des ans. On est tous obligé de travailler main dans la main. On aura des succès et des échecs. Ce n’est pas toujours facile de s’adapter au PSG.»

À lire

Le PSV et Peter Bosz font le forcing pour conserver Xavi Simons