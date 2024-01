Lens-PSG : Luis Enrique justifie le positionnement hybride de Zaïre-Emery et Soler

Présent en conférence de presse après la victoire (2-0) du PSG sur la pelouse du RC Lens, à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1, Luis Enrique ne pouvait que se réjouir d’une telle opération comptable. Avec ce succès, les Parisiens prennent, en effet, 8 longueurs d’avance sur l’OGC Nice. Une soirée parfaite pour le technicien parisien, comblé par la performance des siens. Face aux journalistes, l’ancien sélectionneur de la Roja a d’ailleurs détaillé son plan tactique avec le positionnement hybride de Carlos Soler et Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit…

La suite après cette publicité

«Je n’étais pas agacé (du positionnement de Soler et Zaïre-Emery, ndlr). J’ai été enchanté. Si j’ai gesticulé, c’est pour donner beaucoup d’indications à mes joueurs et pour les aider. Lens est une des meilleures équipes pour presser en Europe. On voulait un peu troubler leurs habitudes en la matière en alternant les attaques en profondeur avec Zaïre-Emery, Soler ou Dembélé. C’est ce qui s’est passé dans le couloir droit. J’ai aimé notre contrôle et l’aspect imprévisible de nos attaques pour l’équipe adverse», a ainsi avoué l’ex-coach du Barça.