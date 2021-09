Real Madrid-Villarreal : les compositions officielles

Après la défaite de l'Atlético de Madrid sur la pelouse d'Alavés (1-0), la septième journée de Liga se poursuit ce samedi soir à 21 heures avec une affiche très prometteuse entre le Real Madrid et Villarreal au Santiago Bernabeu. Invaincus depuis le début de la saison (5 victoires, 1 nul), les Merengues ont pour ambition de poursuivre leur série d'invincibilité devant leur public. De son côté, sous la houlette d'Unai Emery, le sous-marin jaune n'a toujours pas connu la moindre défaite et reste sur une probante victoire face à Elche (4-1) après quatre matches nuls consécutifs pour démarrer.

Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti aligne un 4-3-3. Dans les buts, Thibaut Courtois est protégé par un quatuor défensif composé de Nacho, Éder Militao, David Alaba et Federico Valverde, aligné dans le couloir droit à la surprise générale. Au milieu, Asensio, auteur d'un triplé contre Majorque, accompagne Luka Modric et Casemiro. Sur le front de l'attaque, Rodrygo est présent aux côtés de l'impérial duo Karim Benzema-Vinicius Junior. En face, les Groguets d'Unai Emery se présentent en 4-3-3. Devant Rulli, titulaire dans les buts, Alberto Moreno, Pau Torres, Raul Albiol et Juan Foyth forment la défense de Villarreal. Dans l'entrejeu, Dani Parejo et Etienne Capoue sont accompagnés par Francis Coquelin. En attaque, la nouvelle recrue Arnaut Groeneveld, auteur de deux buts depuis le début de la saison, démarre aux côtés de Paco Alcacer et Yeremi Pino.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Nacho, Militao, Alaba, Valverde - Modric, Casemiro, Asensio - Rodrygo, Vinicius Jr, Benzema

Villarreal : Rulli - Moreno, Torres, Albiol, Foyth - Coquelin, Parejo, Capoue - Yeremi Pino, Groeneveld, Alcacer

Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté