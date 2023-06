Chelsea, PSG, Al-Nassr : l’interminable cauchemar d’Hakim Ziyech

La suite après cette publicité

La saison 2022/2023 est quasiment à oublier pour Hakim Ziyech. L’international marocain a connu une année cauchemardesque en club avec des histoires toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Seule éclaircie dans sa saison : ses performances lors de la Coupe du Monde 2022 avec le Maroc où il a contribué à la demi-finale historique de son pays. Pour le reste, le milieu offensif de 30 ans n’a pas pris beaucoup de plaisir sur les terrains. À Chelsea, il n’a jamais été considéré par Thomas Tuchel d’abord puis par Graham Potter ensuite. Et le retour de Franck Lampard, qui l’avait pourtant fait venir de l’Ajax en 2020, n’a rien changé.

Titulaire à seulement 6 reprises sur toute la saison en Premier League, Hakim Ziyech n’a pas brillé. Auteur de 3 passes décisives et 0 but toutes compétitions confondues, le Marocain s’était enfin décidé à quitter Chelsea en janvier dernier. Alors qu’il avait refusé des offres intéressantes à l’été 2022, Ziyech souhaitait donc partir en janvier 2023 profitant de son bon Mondial. Et le PSG était alors tout proche de le signer. Mais c’est là que les ennuis ont commencé. D’abord lors de sa visite médicale où le PSG avait détecté des soucis au genou. Le club de la capitale avait alors demandé des examens complémentaires et avait ensuite estimé que son genou pouvait tenir pour le reste de la saison. Car l’opération devait se boucler pour un prêt de 6 mois sans option d’achat.

À lire

Chelsea s’offre Nicolas Jackson !

Un problème au genou qui lui joue des tours

Un premier léger couac qui s’est accompagné d’un gros raté de la part de Chelsea. Alors que le joueur se trouvait donc à Paris, avait tout bouclé et se préparait à être officialisé, Chelsea n’a pas réussi à envoyer les bons documents avant minuit lors du dernier jour du mercato hivernal. Résultat, le deal a capoté et Hakim Ziyech est rentré à Londres pour vivre une nouvelle partie de saison blanche où il n’a quasiment pas joué. Un coup de tonnerre. Alors cet été, son départ semblait inéluctable, surtout avec les besoins de vendre de Chelsea.

La suite après cette publicité

Comme nous vous le révélions en exclusivité, le club saoudien d’Al Nassr avait entamé des négociations avec le joueur et Chelsea. Rapidement, les trois parties sont tombées d’accord et le joueur n’avait plus qu’à signer le contrat. Un salaire de 12/13 millions par an l’attendait, mais il fallait d’abord passer sa visite médicale. Et encore une fois, Hakim Ziyech a connu des difficultés. Comme en janvier dernier, Al Nassr a détecté des soucis au genou du joueur. De quoi fait réfléchir le club saoudien, qui hésite désormais à signer le Marocain alors que tout était bouclé. Un énorme coup dur pour le joueur qui pensait enfin quitter Londres pour un gros contrat en Arabie saoudite. La conclusion d’une année quasi cauchemardesque pour HZ22. Et un nouveau rebondissement dans ce dossier n’est pas à exclure.