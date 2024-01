Le LOSC recrute Rafael Fernandes

J-1 avant la clôture du mercato en France. Les écuries de Ligue 1 accélèrent pour boucler les derniers dossiers chauds. Du côté de Lille, un nouveau joueur a débarqué ce mercredi. Il s’agit de Rafael Fernandes.

«Le LOSC est heureux d’annoncer aujourd’hui le recrutement d’un nouvel international Espoirs portugais, Rafael Fernandes (21 ans). Le prometteur et solide (1m91, 83kg) défenseur central a signé chez les Dogues jusqu’en 2028, en provenance d’Arouca (Liga Portugal). (…) À 21 ans, Rafael Fernandes vient enrichir la défense lilloise. Nous lui souhaitons le meilleur accueil, la meilleure progression et la plus belle réussite chez les Dogues», a écrit le club nordiste sur son communiqué de presse.