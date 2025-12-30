Bayern Munich : l’étonnante raison de la mise à l’écart de Sacha Boey

Enfin lancé ! C’est ce qu’on croyait entre septembre et octobre, lorsque Sacha Boey a enchaîné 5 titularisations consécutives en Bundesliga, à son poste de latéral droit. Malheureusement, ce bon passage est à ranger au rayon des souvenirs, puisque le Français de 25 ans n’est plus apparu avec le maillot bavarois depuis le 1er novembre dernier et une entrée en fin de match contre le Bayer Leverkusen.

Que s’est-il passé pour qu’il disparaisse de la circulation ? Selon le Münchner Abendzeitung, c’est un petit incident avec Vincent Kompany, le coach munichois, qui mène à la situation actuelle. Lors d’une rencontre, il aurait demandé à Sacha Boey de se préparer à entrer, mais face à la lenteur du joueur pour se mettre en tenue, il se serait agacé au point d’annuler le remplacement. Et surtout de ne plus faire appel à l’ancien Rennais !

Des clubs à l’affût

Déjà mis sur le marché l’été dernier, mais finalement resté au club, Sacha Boey semble aujourd’hui ne plus faire partie des plans de son entraîneur. Selon nos informations, Galatasaray, son précédent club, et Crystal Palace sont intéressés à l’idée de le récupérer. L’équipe de Premier League, entraînée par Oliver Glasner, cherche actuellement à renforcer son poste d’arrière droit. Glasner entretient par ailleurs de bonnes relations avec le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund.

Mais Boey a déjà refusé par le passé l’option Palace. Son mercato hivernal s’annonce dans tous les cas agité au regard de sa situation. Lié avec le Bayern jusqu’en 2028, il avait été recruté contre 30 M€ à Galatasaray en janvier 2024. Aujourd’hui, sa valeur marchande se situe plutôt aux alentours des 15 M€.