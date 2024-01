L’entraîneur d’Al-Hilal s’offre une sortie polémique sur Neymar !

Neymar ne sera pas de la partie pour le match amical d’Al-Hilal face à l’Inter Miami de son pote Lionel Messi dans deux semaines, ni pour la reprise du championnat quelques jours après. La vedette brésilienne est même out pour tout le reste de la saison, et sa participation à la Copa América avec la Canarinha est également en doute. Depuis, il fait parler de lui pour ses quelques frasques hors des terrains, comme sa relation tumultueuse avec Bruna Biancardi ou sa fameuse croisière qui a tant fait parler dans son pays natal.

Quoi qu’il en soit, les Saoudiens ont de quoi être déçus, puisque le joueur n’aura disputé que cinq petites rencontres sous les couleurs d’Al-Hilal, n’inscrivant qu’un petit but au passage, en Ligue des Champions asiatique, avant de se faire les croisés. Jorge Jesus, son entraîneur, a été interrogé au sujet du Brésilien dans un long entretien accordé au Correio da Manhã. Il a encensé l’ancien Parisien, tout comme il lui a aussi distribué quelques taquets…

La comparaison avec Cristiano Ronaldo fait mal

« Je n’ai pas eu de chance avec Neymar, je n’avais jamais travaillé avec Neymar avant, et nous n’avons travaillé que pendant un mois et demi. C’est un joueur hors du commun, vraiment hors du commun. Nous avons donc perdu de la qualité offensive. C’est un joueur facile à vivre, doux et compréhensif », a d’abord lancé le Portugais, avant de le comparer avec… Cristiano Ronaldo. Et là, la comparaison fait mal.

« Cristiano Ronaldo a plus de passion pour le foot, et donc, c’est sa priorité. Neymar a des passions pour d’autres choses, que sa vie privée peut lui offrir, et il met ça devant le football. En tant que joueur, il est fabuleux et en tant qu’homme, il m’a surpris positivement à tous les niveaux », a ainsi ajouté l’ancien coach de Benfica, entre autres. Des propos un peu piquants au milieu d’un torrent d’éloges qui sont déjà relayés partout au Brésil et en Espagne, et qui risquent tout de même de faire mal au principal concerné…