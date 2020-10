Aliou Traoré a refusé l'OM

Le mercato a pris fin lundi soir dans la nuit après de longues minutes déterminantes pour l’ensemble des clubs. À la recherche d’un milieu défensif en début de mercato estival, l’Olympique de Marseille avait finalement jeté son dévolu sur l’ancien milieu de terrain du Havre, Pape Gueye. Mais avant cette signature, les Phocéens avaient pour objectif de signer un autre nom, plus jeune et plus prometteur.

Le quotidien l’Équipe nous apprend ce matin que Pablo Longoria a longtemps sondé le milieu de terrain français Aliou Traoré (19 ans), qui appartient à Manchester United. Mais ce dernier aurait refusé toutes les avances du directeur sportif marseillais par peur de manquer de temps de jeu. Un détail qui se comprend et qui l’a poussé à s’engager en prêt avec Caen en Ligue 2. Pascal Dupraz aurait été plus convaincant que Longoria. Résultat, l’OM passait à côté d’un milieu prometteur.