Flamengo : Tite s’est fait cracher dessus !

Nommé sur le banc de Flamengo en octobre 2023, Tite, qui était resté pendant six ans le sélectionneur de la Seleção, a vécu une soirée très compliquée, dimanche, à l’occasion de la 3e journée du championnat brésilien. En déplacement à l’Allianz Parque de São Paulo, afin d’affronter Palmeiras (0-0), l’entraîneur de Flamengo a en effet été la cible de crachats par des supporteurs du champion en titre. Des actes odieux qui ont forcément marqué l’intéressé. «Permettez-moi de faire une remarque. Mon travail d’entraîneur, je sais qu’il est très exposé, et je dois supporter toutes les offenses qui peuvent venir de l’extérieur», a d’abord concédé le coach auriverde de 62 ans en conférence de presse avant de poursuivre.

«Ce n’est pas de la part des supporteurs de Palmeiras. Ce sont des gens qui ne se rendent peut-être pas compte qu’il y a beaucoup d’enfants qui peuvent être éduqués. Les infractions font partie du jeu, mais cracher, c’est très moche. Je dois me nettoyer la tête et les vêtements, c’est moche». Une déception d’autant plus grande que Tite avait contribué à sauver le club pauliste de la relégation en Serie B lors de son passage en 2006. «J’étais ici à Palmeiras et j’ai une scène dont je suis très fier. Notre travail a sauvé Palmeiras de la relégation. C’est ancré dans ma mémoire. Mais ces gens ne sont pas dignes d’être les représentants de cette bande de gamins. (…) On pense que tout est permis dans le football, mais ce n’est pas le cas».