Real Madrid : Endrick est porté disparu

Une récompense méritée. C’est comme cela qu’il faut traduire une titularisation au Real Madrid. Seuls le travail à l’entraînement et la confiance permettent d’entrer dans le onze de départ. Ce n’est jamais un cadeau. Endrick pensait sans doute que ses efforts avaient payé. Le 2 octobre dernier, Carlo Ancelotti n’a pas hésité à le titulariser contre le LOSC en Ligue des Champions. Il faut croire que les effets désirés ont été néfastes. Le Brésilien n’a passé que 57 minutes sur le terrain pour une défaite 1-0 et n’est plus du tout réapparu dans l’équipe depuis. Cela fait tout de même 4 matchs de suite à rester sur le banc.

La suite après cette publicité

Il est vrai que sa prestation lilloise n’avait pas été fameuse, mais depuis, son équipe n’a pas non plus brillé offensivement. Il y a eu ces trois matchs en Liga avec notamment cette humiliante défaite dans le Clasico contre le FC Barcelone au Santiago-Bernabeu, et ce retournement de situation face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions durant lequel il s’est contenté d’un long échauffement, attendant une heure qui n’est jamais venue. C’est inédit pour lui depuis sa signature en Espagne. Jusque-là, il n’y avait eu que les deux premiers matchs de la saison où ce cas lui était arrivé (Atalanta et Majorque).

Dans le creux de la vague

Cette situation interroge d’autant plus que Rodrygo était blessé lors du Clasico et que Mbappé vivait un calvaire sur le terrain. Ancelotti a préféré faire entrer Luka Modric puis Brahim Diaz. Le Marocain n’avait pas joué depuis deux mois et demi. C’est le plus inquiétant, car il était le seul attaquant disponible. Endrick paye cher sa mauvaise prestation en C1, et peut-être autre chose. Ses entrées (8 au total) étaient pourtant saluées même pour une poignée de minutes parfois. Il avait été récompensé par des deux buts contre Valladolid en août et Stuttgart en Ligue des Champions. À l’inverse, il avait échappé de peu au rouge face à Alavés.

La suite après cette publicité

En plus de cela, cette mauvaise période en club intervient après une trêve internationale durant laquelle il n’a pas brillé non plus. Remplaçant également avec le Brésil, il n’a même pas disputé un quart d’heure de jeu contre le Chili puis face au Pérou. Dorival lui préférait Igor Jesus, recrue de Botafogo cet été après 4 ans du côté de Shabab Al-Ahli aux Émirats arabes unis. Endrick n’a que 18 ans et représente toujours l’avenir en club, comme en sélection. Malgré ce faible temps de jeu avec le Real Madrid, il compte pas bien se faire une place juste derrière les stars de l’équipe. Un départ en janvier n’est pas une option d’après AS. Du moins pas encore.