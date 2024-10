Brésil : ça se complique pour Endrick

Vainqueur du Chili (2-1) ce vendredi, le Brésil a su se relancer dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026. Désormais quatrièmes avec deux points d’avance sur le barragiste, le Venezuela, les Auriverdes ont pris un peu d’air et le coach Dorival Júnior peut composer avec un peu moins de pression la reconstruction d’une équipe compétitive. Et pour retrouver un élan positif, le coach brésilien a fait des choix forts, ce qui a notamment fait des malheureux. Et parmi eux, on retrouve Endrick.

La suite après cette publicité

L’attaquant de 18 ans qui joue au Real Madrid, mais doit se contenter de miettes derrière Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrygo Goes avait pourtant connu des débuts tonitruants en sélection. Dans un rôle de remplaçant, il avait enchaîné 3 matches de suite avec au moins un but entre mars et juin dernier contre l’Angleterre, l’Espagne et le Mexique. Joker de luxe lors de la Copa América l’été dernier, il n’a pas vu sa situation s’améliorer depuis, bien au contraire.

À lire

Neymar met Al-Hilal et le Brésil en état d’alerte !

Igor Jesus préféré à Endrick

Alors qu’il ne compte que 2 titularisations en 12 capes avec la Seleçao, il a encore commencé sur le banc contre le Chili. Se voyant préférer Igor Jesus (buteur sur ce match) qui évoluait encore aux Émirats arabes unis il y a quelques mois, Endrick n’est rentré que pour 14 minutes en fin de match. «Nous avons gagné une excellente option à l’intérieur, en rapprochant Igor Jesús et en attaquant sur la dernière ligne. Il nous en faut davantage, en poussant la dernière ligne vers le but. De cette façon, nous aurons des joueurs sur les ailes et à l’intérieur avec des situations différentes pour mieux créer et définir», justifiait Dorival Junior après la partie.

La suite après cette publicité

Ajoutant ainsi un attaquant pouvant servir de point d’appui, ce qui n’est pas vraiment le profil d’Endrick, le sélectionneur brésilien devrait encore miser sur Igor Jesus cette nuit contre le Pérou. Dorival Junior veut miser sur la forme du moment et Endrick doit donc encore attendre son heure : «je vois que la dynamique d’Igor est très intéressante. Endrick cherche toujours naturellement à connaître son club, en ce moment, arrivant dans le plus grand club du football mondial, avec beaucoup de concurrence. Tout est une question de trouver sa place dans l’équipe. Pour le moment, l’expérience et la dynamique d’Igor sont différentes.» Après des débuts époustouflants avec le Brésil, Endrick doit désormais ronger son frein …