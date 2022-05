OM : comment jouer sans Dimitri Payet ?

La suite après cette publicité

Les images sont terribles pour les fans de l'Olympique de Marseille. À la 32e minute de la rencontre entre l'OM et le Feyenoord Rotterdam, Dimitri Payet fait une ouverture pour Valentin Rongier et reste au sol. Il ne faudra que quelques instants pour comprendre que le Réunionais ne reprendrait pas sa place.

Après la rencontre, on l'a vu sortir avec des béquilles du Stade Orange Vélodrome. Sa blessure au mollet semblait ainsi sérieuse et il devait passer une IRM ce vendredi. William Saliba, en conférence de presse, a expliqué qu'il ne savait pas grand-chose : « on n'a pas eu de nouvelle de son IRM, j'espère que ce n'est rien de grave. Sans lui, on n'est pas pareil, on espère que ce n’est rien de grave et on est de tout cœur avec lui ».

Sampaoli pense que c'est impossible de remplacer Payet

Même son de cloche, dans la foulée, de Jorge Sampaoli, l'entraîneur, qui expliquait que le diagnostic n'était pas encore confirmé. Pourtant, tous craignent une fin de saison. Et ils ont vu juste puisque la nouvelle est tombée ce samedi matin. Il faudra donc, en plus de courage, des solutions pour que l'OM emporte les dernières rencontres de Ligue 1 pour se qualifier pour la prochaine C1.

Pour autant, il va bien falloir faire avec et El Pelado n'avait pas l'air rassuré : « remplacer individuellement un Payet avec le groupe c'est tout simplement impossible. Personne n'a les mêmes caractéristiques, il trouve les espaces, le tempo qu'il met, faire la passe juste, on n'a pas cela. Aucun joueur n'a les mêmes caractéristiques. On peut mettre Amine Harit à ce poste, Gerson peut jouer plus haut. Il a cette caractéristique d'arriver dans la surface. La meilleure période, on l'a vécue quand Payet était à sa meilleure période. C'est notre leader qui nous guidait. On va devoir trouver une solution. Mais les mêmes caractéristiques, ça n'existe pas. On va devoir changer tout ce qu'on a fait depuis le début de la saison ».

Gerson ou Harit pour essayer ?

Un aveu important de l'Argentin. S'il faut tout changer, peut-être verrons-nous des ailiers qui percutent comme en début de saison avec un Milik dans la surface. Mais les idées ne s'arrêtent pas là. Deux autres solutions semblent aussi possibles pour essayer d'afficher un visage conquérant et offensif.

Le premier est logique : Amine Harit. Le milieu offensif, prêté par Schalke et auteur d'une plutôt bonne seconde partie de saison, est un élément qui se sent bien en position de numéro 10. Il a la capacité d'élimination, d'accélération et de frappe qui peut débloquer des situations tout en étant capable de gérer le tempo d'un match.

Mais l'idée la plus probable semble être le replacement d'un Gerson, qui évolue depuis un certain temps excentré sur le côté gauche. Le Brésilien, en début de saison, a souvent joué dans l'axe, très proche des buts adverses avec des résultats plutôt mitigés. Mais c'est bien lui, avec Dimitri Payet, l'homme fort de cette deuxième partie de saison marseillaise. Quoi qu'il en soit, il faudra beaucoup de courage à celui qui remplacera le Réunionais en cette fin de saison.