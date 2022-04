Italie : Giorgio Chiellini annonce sa retraite internationale

Grâce à un but de Moïse Kean dans les derniers instants, la Juventus s'est imposée contre Sassuolo en Serie A (1-2). Mais à l'issue de la rencontre, Giorgio Chiellini (37 ans) était présent en zone mixte et a évoqué son avenir, avant d'assurer que le prochain match de l'Italie, en juin prochain, serait son dernier avec la Squadra Azzurra... et de rester flou sur son futur à la Juve. «D'ici à la fin de la saison, je dois faire des évaluations : je dois comprendre ce qu'il faut faire. Nous finirons quatrième, nous gagnerons la Coppa Italia et nous verrons ce qui est le mieux pour tout le monde, c'était le cas l'année dernière. C'est normal de s'arrêter et de comprendre les choses à 38 ans», a-t-il d'abord expliqué à DAZN.

«Si je vais bien, je jouerai et je ferai mes adieux à l'équipe nationale à Wembley, où j'ai atteint le sommet de ma carrière. Ce serait la meilleure chose à faire que de dire au revoir aux Azzurri avec un match de célébration comme celui contre l'Argentine : ce sera certainement le dernier match de l'équipe nationale. Laissons de la place pour les jeunes qui sont bons», ajoute le défenseur central. Pour rappel, l'Italie a été éliminée lors des barrages face à la Macédoine du Nord et ne participera pas à la Coupe du monde 2022, au Qatar.