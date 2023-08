Bayern Munich : Mathys Tel répond aux insultes racistes

Samedi, face au RB Leipzig, le Bayern Munich s’est incliné lourdement lors de la finale de Supercoupe (3-0). Si Harry Kane était présent, sur le banc, fraîchement arrivé, c’est le tout jeune Mathys Tel qui était titularisé sur le front de l’attaque. L’ancien du Stade Rennais a d’ailleurs été pris à parti sur les réseaux sociaux, victime d’insultes racistes après sa performance mitigée, à l’image du reste de son équipe. La jeune promesse a répondu à ses détracteurs sur Instagram.

La suite après cette publicité

«Je suis ici pour grandir et chaque jour m’apprend quelque chose de nouveau comme aujourd’hui. C’est dans la tête, ça n’atteindra rien, ni personne. Merci à ma vraie famille bavaroise et à tous ceux qui me soutiennent quand il fait beau et quand il pleut. Le travail se poursuit et se poursuivra plus fort», écrit l’attaquant bavarois sous sa publication Instagram. Récemment, le Bayern Munich a condamné fermement les propos racistes tenus à l’encontre de leur avant-centre, dans un communiqué. Plusieurs joueurs ont également apporté leur soutien, dont Benjamin Henrichs, l’ancien monégasque.